Так об'єктом звинувачень стала блогерка та телеведуча Раміна Есхакзай. Далі у матеріалі Show 24 зібрав інформацію про те, чому саме її хейтять і як вона відповіла на звинувачення.

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Чому на тлі скандалу з Dogland хейтять Раміну Есхакзай?

Користувачі звернули увагу, що раніше Раміна публікувала у своєму блозі відео з собаками, які проходили підготовку у Dogland. Після появи інформації про жорстокість у центрі, підписники почали масово звертатися до блогерки з проханням прокоментувати ситуацію.

У відповідь Раміна опублікувала допис, де пояснила: вона лише один раз побувала у Dogland, знімала не рекламу, а відео на прохання волонтерки Сніжани Бугрик, а мета її ролика була "допомогти складним собакам знайти дім".

Раміна Есхакзай прокоментувала ситуацію з Dogland: дивіться відео онлайн

Після цього найбільше критики викликали слова Раміни в інстаграм-сторіс, де вона коментувала відео з Dogland.

Те, що я бачу – жорстоко. Але я також знаю іншу сторону медалі, де за певними протоколами для перевиховання складної собаки треба використовувати "мову сили". Інакше не буде результату й агресивну собаку присипляють,

– написала блогерка

Ця фраза спровокувала хвилю обурення. У відповідь люди й, зокрема, керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, написали, що Раміна "свідомо захищає катів тварин". У коментарях до допису Есхакзай почали писати, що "мова сили" – це не виховання, а насильство і така методика може викликати страх, втрату довіри, а іноді – ще більшу агресію. Особливо небезпечно це для тварин, які вже пережили травматичний досвід.

Раміна Есхакзай прокоментувала слова Аліни Михайлової про те, що вона свідомо захищає катів тварин / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Раміна Есхакзай відреагувала на критику?

У наступних сторіс Раміна уточнила, що під "мовою сили" не мала на увазі фізичне насильство, а говорила про "авторитетну присутність" – тобто здатність стати для собаки фігурою, яку та поважає.

Це не про агресію чи насилля. Це про здатність бути авторитетом. Це про те, щоб навчити тварину поважати господаря,

– пояснила вона.

Раміна Есхакзай прокоментувала хейт у її сторону через ситуацію з Dogland / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, як у кінологічному центрі Dogland жорстоко поводилися із собаками.