Так объектом обвинений стала блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай. Далее в материале Show 24 собрал информация, почему именно ее хейтят и как она ответила на обвинения.

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Почему на фоне скандала с Dogland хейтят Рамину Эсхакзай?

Пользователи обратили внимание, что ранее Рамина публиковала в своем блоге видео с собаками, которые проходили подготовку в Dogland. После появления информации о жестокости в центре, подписчики начали массово обращаться к блогеру с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ответ Рамина опубликовала пост, где объяснила: она только один раз побывала в Dogland, снимала не рекламу, а видео по просьбе волонтера Снежаны Бугрик, а цель ее ролика была "помочь сложным собакам найти дом".

Рамина Эсхакзай прокомментировала ситуацию с Dogland: смотрите видео онлайн

Больше всего критики вызвали слова Рамины в инстаграм-сторис, где она комментировала видео с Dogland.

То, что я вижу – жестоко. Но я также знаю другую сторону медали, где по определенным протоколам для перевоспитания сложной собаки надо использовать "язык силы". Иначе не будет результата и агрессивную собаку усыпляют,

– написала блогерша.

В ответ люди и, в частности, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, написали, что Рамина "сознательно защищает палачей животных". В комментариях к посту Эсхакзай начали писать, что "язык силы" – это не воспитание, а насилие и такая методика может вызвать страх, потерю доверия, а иногда – еще большую агрессию. Особенно опасно это для животных, которые уже пережили травматический опыт.

Рамина Эсхакзай прокомментировала слова Алины Михайловой о том, что она сознательно защищает палачей животных / Скриншот из инстаграм-сторис

Как Рамина Эсхакзай отреагировала на критику?

В следующих сторис Рамина уточнила, что под "языком силы" не имела в виду физическое насилие, а говорила об "авторитетном присутствии" – то есть способность стать для собаки фигурой, которую та уважает.

Это не про агрессию или насилие. Это о способности быть авторитетом. Это о том, чтобы научить животное уважать хозяина,

– объяснила она.

Рамина Эсхакзай прокомментировала хейт в ее сторону из-за ситуации с Dogland / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что накануне наша редакция писала подробный материал о том, как в кинологическом центре Dogland жестоко обращались с собаками.