Він холодний, – ексучасниця "Холостяка 13" відверто висловилась про Олександра Терена

Колишня учасниця популярного романтичного реаліті "Холостяк" Аліна Пухальська поділилася своїми враженнями щодо головного героя 13 сезону Терена. Сомельє зізналася, чи досі Олександр їй подобається.

Також вона зізналася, чи стежить за ним після проєкту. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Так, як розповіла Аліна, хоча візуально Олександр відповідав її вподобанням, внутрішньо вони виявилися різними.

У мене немає до нього претензій. Він, до речі, класний хлопець, він мені як подобався, так і подобається. Просто я не його типаж. Як з'ясувалося, візуально, так, він мій типаж, а як людина внутрішньо, то не зовсім. Він для мене трошки холодний, а я люблю більш емоційні, пристрасні стосунки. Зараз я за ним не стежу у соцмережах, але від нього не сховаєшся. Він же скрізь, тому так чи інакше я стежу,

– зазначила учасниця реаліті.

Інтерв'ю з Аліною Пухальською: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Олександр Терен попрощався з Аліною Пухальською після побачення з грою в гольф. Головною причиною такого рішення він назвав її незацікавленість у спілкуванні з ним. За словами Олександра, дівчина зосереджувалася виключно на розмовах про своє життя, вино та роботу. Через це Аліна Пухальськ залишила шоу "Холостяк 13" вже у другому випуску.