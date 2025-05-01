Наклеп, вигадка, маячня, – Ханумак різко відреагував на скандальне інтерв'ю Шаманської
- Руслан Ханумак відреагував на інтерв'ю колишньої дружини Аліни Шаманської, в якому вона розповіла про їхній шлюб, записавши відео в Instagram.
- Ханумак відкинув звинувачення, заявивши, що 95% інтерв'ю містить наклеп та вигадки, і запропонував дати спільне інтерв'ю з неупередженим ведучим.
Днями вийшло інтерв'ю Маші Єфросиніною з Аліною Шаманською, в якому блогерка розрила деталі шлюбу з Русланом Ханумаком. Актор вже відреагував на слова колишньої дружини.
Ханумак записав відео, яке опублікував на своїй інстаграм-сторінці, інформує Show 24. Він попросив більше не виносити подробиці особистого життя на публіку.
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Руслан Ханумак заявив, що не буде "виправдовуватися за маячню", маючи на увазі те, що Аліна Шаманська розповіла у розмові з Машею Єфросиніною. Каже, що причина тільки одна – у нього є син, "який колись подивиться це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його тато б'є його по обличчю".
За словами актора, з одного боку йому не треба було висловлюватися, але з іншого – три роки на нього "ллється бруд без жодних доказів, з постійними погрозами". Ханумак зазначив, що "терпіти мовчки вічно – теж не вихід".
95 відсотків того інтерв'ю – це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня. Це її особисте бачення, яке підкріплене тільки емоціями,
– заявив він.
Руслан Ханумак також звернувся до Аліни Шаманської. Він запропонував колишній дружині дати спільне інтерв'ю неупередженому ведучому та зауважив, що блогерка може запросити своїх підписниць і психолога.
"Якщо, пані Аліно, ви вже вирішили відкрити шафу з брудною білизною, розповідайте все повністю. Таке враження, що на інтерв'ю у пані Маші сидить ідеальна жінка, яка створена Богом, Господом та святими янголами. Ще раз, пані Аліно Ігорівно, схаменіться, будь ласка. Не треба цього робити, не треба назагал все виносити", – сказав Ханумак.
Що Аліна Шаманська сказала в інтерв'ю
Аліна Шаманська дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому зізналась, що у стосунках з Русланом Ханумаком їй бракували уваги й розуміння. Блогерка пережила аб'юз та емоційні гойдалки.
На шостому місяці вагітності Шаманська помітила, що він листується з іншими. Сварилося подружжя через побутові питання, адже Ханумак вважає, що жінка повинна прибирати, готувати та доглядати за дитиною.
Блогерка розповіла ситуацію, яка стала останньою краплею та остаточно призвела до розлучення. Аліна Шаманська пригадала, як Руслан Ханумак вдарив їхнього сина Артура по обличчю на дні народження хлопчика при гостях, адже він не захотів розмовляти телефоном з бабусею і дідусем.