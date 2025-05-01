Ханумак записав відео, яке опублікував на своїй інстаграм-сторінці, інформує Show 24. Він попросив більше не виносити подробиці особистого життя на публіку.

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Руслан Ханумак заявив, що не буде "виправдовуватися за маячню", маючи на увазі те, що Аліна Шаманська розповіла у розмові з Машею Єфросиніною. Каже, що причина тільки одна – у нього є син, "який колись подивиться це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його тато б'є його по обличчю".

За словами актора, з одного боку йому не треба було висловлюватися, але з іншого – три роки на нього "ллється бруд без жодних доказів, з постійними погрозами". Ханумак зазначив, що "терпіти мовчки вічно – теж не вихід".

95 відсотків того інтерв'ю – це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня. Це її особисте бачення, яке підкріплене тільки емоціями,

– заявив він.

Руслан Ханумак також звернувся до Аліни Шаманської. Він запропонував колишній дружині дати спільне інтерв'ю неупередженому ведучому та зауважив, що блогерка може запросити своїх підписниць і психолога.

"Якщо, пані Аліно, ви вже вирішили відкрити шафу з брудною білизною, розповідайте все повністю. Таке враження, що на інтерв'ю у пані Маші сидить ідеальна жінка, яка створена Богом, Господом та святими янголами. Ще раз, пані Аліно Ігорівно, схаменіться, будь ласка. Не треба цього робити, не треба назагал все виносити", – сказав Ханумак.

Що Аліна Шаманська сказала в інтерв'ю