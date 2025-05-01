Ханумак записал видео, которое опубликовал на своей инстаграм-странице, информирует Show 24. Он попросил больше не выносить подробности личной жизни на публику.

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Руслан Ханумак заявил, что не будет "оправдываться за бред", имея в виду то, что Алина Шаманская рассказала в разговоре с Машей Ефросининой. Говорит, что причина только одна – у него есть сын, "который когда-то посмотрит это очень правдивое интервью, в котором сказано, что его папа бьет его по лицу".

По словам актера, с одной стороны ему не надо было высказываться, но с другой – три года на него "льется грязь без всяких доказательств, с постоянными угрозами". Ханумак отметил, что "терпеть молча вечно – тоже не выход".

95 процентов того интервью – это клевета, выдумка, искаженная информация, бред. Это ее личное видение, которое подкреплено только эмоциями,

– заявил он.

Руслан Ханумак также обратился к Алине Шаманской. Он предложил бывшей жене дать совместное интервью беспристрастному ведущему и заметил, что блогерша может пригласить своих подписчиц и психолога.

"Если, госпожа Алина, вы уже решили открыть шкаф с грязным бельем, рассказывайте все полностью. Такое впечатление, что на интервью у госпожи Маши сидит идеальная женщина, которая создана Богом, Господом и святыми ангелами. Еще раз, госпожа Алина Игоревна, опомнитесь, пожалуйста. Не надо этого делать, не надо в целом все выносить", – сказал Ханумак.

Что Алина Шаманская сказала в интервью