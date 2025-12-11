Укр Рус
Блогер повідомив, що Аліна Гросу вагітна первістком: фото співачки з округлим животиком
11 грудня, 14:06
3

Блогер повідомив, що Аліна Гросу вагітна первістком: фото співачки з округлим животиком

Марія Примич
Основні тези
  • Чутки про вагітність Аліни Гросу поширив блогер Богдан Беспалов, отримавши інформацію від інсайдерів.
  • Офіційні представники Гросу не підтвердили та не спростували ці чутки.

У мережі з'явились чутки, що Аліна Гросу чекає на первістка. Однак сама співачка не коментує цю інформацію.

Про вагітність Гросу повідомив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Пише 24 Канал з посиланням на його телеграм-канал.

Богдан Беспалов отримав інформацію про вагітність Аліни Гросу від інсайдерів. Співачку сфотографували в одному з американських супермаркетів. На фото помітний доволі округлий животик.

Блогер натякнув, що батьком дитини може бути виконавець Don Maron. Близько двох місяців тому Гросу випустила спільну пісню з ним, яка називається Say My Name, а також кліп, що вийшов на ютуб-каналі співачки.

Інсайдер повідомив, що Аліна Гросу вагітна / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Аліну Гросу запідозрили у вагітності / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Аліна Гросу, ймовірно, вагітна / відео з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Наша редакція звернулась за коментарем до піар-менеджерки Аліни Гросу, аби вона спростувала або підтвердила чутки про вагітність співачки.

Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо, 
– заявили у команді Гросу.

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу?

  • Зазначимо, що Аліна Гросу не ділиться подробицями свого особистого життя.

  • У червні 2019 року співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Закохані відгуляли розкішне весілля в Італії. Серед присутніх були Ірина Білик, Павло Зібров, Дмитро Коляденко та Віталій Козловський. Проте вже наступного року подружжя розлучилося.

  • Навесні 2024 року Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж. У мережі припускали, що чоловіком співачки став російський актор Роман Полянський.

  • Сама Аліна розповідала, що її новий обранець займається кінематографом: режисер фільмів, реклами та кліпів, дублює фільми та ігри англійською мовою, знімається у кіно і викладає.