Про вагітність Гросу повідомив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Пише 24 Канал з посиланням на його телеграм-канал.

Богдан Беспалов отримав інформацію про вагітність Аліни Гросу від інсайдерів. Співачку сфотографували в одному з американських супермаркетів. На фото помітний доволі округлий животик.

Блогер натякнув, що батьком дитини може бути виконавець Don Maron. Близько двох місяців тому Гросу випустила спільну пісню з ним, яка називається Say My Name, а також кліп, що вийшов на ютуб-каналі співачки.

Наша редакція звернулась за коментарем до піар-менеджерки Аліни Гросу, аби вона спростувала або підтвердила чутки про вагітність співачки.

Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо,

– заявили у команді Гросу.

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу?