Поки прихильники міркують про те, за кого вийшла заміж Аліна Гросу, співачка таки вирішує не показувати обличчя свого чоловіка. Зірка не вважає за потрібне розкривати його особистість, особливо у соцмережах.

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Я нікого не ховаю, ми разом відвідуємо мої виступи та його роботу. Ті, хто має знати, знають його. Просто я не викладаю в соцмережі його обличчя, тому що в першу чергу це мій влог, де я як співачка та актриса ділюсь своєю роботою,

– поділилась Аліна Гросу.

Артистка зізналась, що її чоловік теж займається кінематографом. Тому в них є багато спільного.

"Ми пов'язані в професії, допомагаємо одне одному. Він режисер фільмів, реклами та кліпів. Дублює фільми та ігри англійською мовою для Америки та Китаю, знімається у кіно та викладає. Також в нього є свій бізнес", – розповіла Гросу.

Співачка додала, що дуже любить дітей. Тому вона замислюється про те, щоб стати мамою.