Днями зірка неочікувано заговорила про заміжжя. Ксенія заявила, що змінить статус "холостячки", коли матиме бажання та буде готова до великої відповідальності.

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Тепер у своїх соцмережах Мішина опублікувала відео, на якому постала разом з дівчиною на відпочинку. На тлі водойми жінки спершу спілкувалися, але згодом почали цілуватися.

Коли він сказав, що найкращий, і краще за нього нікого не знайдеш. Не переживайте, таро сказали, що я все одно вийду заміж,

– поділилася Ксенія.

Шанувальники акторки вже відреагували на її нове відео. Частина прихильників висловила захват Мішиній, а частина – обурення через її вчинок.

"Поцілунки з дівчиною? Я щось пропустила";

"Хіба така неймовірна людина може остатися одна? Обов'язково ви знайдете ту людину, яка буде гідна бути з вами поруч";

"Я щось не зрозуміла, що то за поцілунки";

"Так і знала! Ксю, ти неймовірна! Постійно дивуєш!";

"Я розчарована".

Нагадаємо, у березні 2024 року Ксенія натякнула на нові стосунки. Тоді вона опублікувала пікантні фото з чоловіком, обличчя якого не показала.