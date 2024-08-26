Днями зірка неочікувано заговорила про заміжжя. Ксенія заявила, що змінить статус "холостячки", коли матиме бажання та буде готова до великої відповідальності.
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Тепер у своїх соцмережах Мішина опублікувала відео, на якому постала разом з дівчиною на відпочинку. На тлі водойми жінки спершу спілкувалися, але згодом почали цілуватися.
Коли він сказав, що найкращий, і краще за нього нікого не знайдеш. Не переживайте, таро сказали, що я все одно вийду заміж,
– поділилася Ксенія.
Шанувальники акторки вже відреагували на її нове відео. Частина прихильників висловила захват Мішиній, а частина – обурення через її вчинок.
- "Поцілунки з дівчиною? Я щось пропустила";
- "Хіба така неймовірна людина може остатися одна? Обов'язково ви знайдете ту людину, яка буде гідна бути з вами поруч";
- "Я щось не зрозуміла, що то за поцілунки";
- "Так і знала! Ксю, ти неймовірна! Постійно дивуєш!";
- "Я розчарована".
Нагадаємо, у березні 2024 року Ксенія натякнула на нові стосунки. Тоді вона опублікувала пікантні фото з чоловіком, обличчя якого не показала.