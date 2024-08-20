У березні 2024 року акторка натякнула на нові стосунки. Тоді вона опублікувала пікантні фото з чоловіком, обличчя якого не показала.

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З того моменту Ксенію засипають питаннями про її особисте життя. Прихильники поцікавилися в Мішиної, чи хоче вона змінити статус "холостячки". У відповідь зірка заявила, що зробить це лише тоді, коли матиме бажання та готовність до великої відповідальності.

Вийду заміж тоді, коли захочу та буду готова до цієї відповідальності,

– зізналася Мішина.



Ксенія Мішина заговорила про заміжжя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Ксенія розповідала, що одні з її перших стосунків були токсичними та аб'юзивними. Вона завагітніла сином від чоловіка Олександра, однак пара розійшлася ще до народження дитини. У 2012 році на світ з'явився первісток Мішиної – Платон.

Також вона намагалася знайти кохання на романтичному шоу "Холостячка". Тоді переможцем став Олександр Еллерт, з яким Ксенія будувала стосунки протягом року. Пара навіть почала жити разом, але у 2021 році зірки повідомили про розрив. Наразі Еллерт перебуває у США. Ксенія розповідала, що він їй писав, однак вона не відповіла на повідомлення, бо вже поставила крапку у цій історії. Водночас Олександр заявив, що мріє забути про участь у проєкті.