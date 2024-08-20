Тіна Кароль відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. У співачки поцікавилися, чи змогла б вона закохатися у дівчину.

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Співачка у відповідь заявила, що це запитання смішне для неї. Адже вона закохується не в стать, а в особистість.

Смішне. А чим дівчина відрізняється від хлопця? Я можу закохатися в особистість,

– розповіла Тіна Кароль.



Тіна Кароль про закоханість / Фото з інстаграм-сторіз

Що раніше казала Тіна Кароль про особисте життя

Співачка зізнавалась, що не розповідатиме на публіку новини про своє особисте життя. Тому, якщо вона вдруге вийде заміж, про це ніхто не дізнається.

Раніше Тіна Кароль несподівано зізналась, що хоче стати мамою вдруге. Так вона спростувала чутки, що вживає препарат для схуднення.