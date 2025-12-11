О беременности Гросу сообщил блогер-плиткарь Богдан Беспалов. Пишет 24 Канал со ссылкой на его телеграм-канал.

Читайте также Алина Гросу честно призналась, почему скрывает личную жизнь

Богдан Беспалов получил информацию о беременности Алины Гросу от инсайдеров. Певицу сфотографировали в одном из американских супермаркетов. На фото заметен довольно округлый животик.

Блогер намекнул, что отцом ребенка может быть исполнитель Don Maron. Около двух месяцев назад Гросу выпустила совместную песню с ним, которая называется Say My Name, а также клип, вышедший на ютуб-канале певицы.

Инсайдер сообщил, что Алина Гросу беременна / Фото из телеграм-канала Богдана Беспалова

Алину Гросу заподозрили в беременности / Фото из телеграм-канала Богдана Беспалова

Алина Гросу, вероятно, беременна / видео из телеграм-канала Богдана Беспалова

Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Алины Гросу, чтобы она опровергла или подтвердила слухи о беременности певицы.

Официально ничего по этому поводу не комментируем,

– заявили в команде Гросу.

Что известно о личной жизни Алины Гросу?