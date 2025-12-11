О беременности Гросу сообщил блогер-плиткарь Богдан Беспалов. Пишет 24 Канал со ссылкой на его телеграм-канал.
Богдан Беспалов получил информацию о беременности Алины Гросу от инсайдеров. Певицу сфотографировали в одном из американских супермаркетов. На фото заметен довольно округлый животик.
Блогер намекнул, что отцом ребенка может быть исполнитель Don Maron. Около двух месяцев назад Гросу выпустила совместную песню с ним, которая называется Say My Name, а также клип, вышедший на ютуб-канале певицы.
Инсайдер сообщил, что Алина Гросу беременна / Фото из телеграм-канала Богдана Беспалова
Алину Гросу заподозрили в беременности / Фото из телеграм-канала Богдана Беспалова
Алина Гросу, вероятно, беременна / видео из телеграм-канала Богдана Беспалова
Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Алины Гросу, чтобы она опровергла или подтвердила слухи о беременности певицы.
Официально ничего по этому поводу не комментируем,
– заявили в команде Гросу.
Что известно о личной жизни Алины Гросу?
Отметим, что Алина Гросу не делится подробностями своей личной жизни.
В июне 2019 года певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Влюбленные отгуляли роскошную свадьбу в Италии. Среди присутствующих были Ирина Билык, Павел Зибров, Дмитрий Коляденко и Виталий Козловский. Однако уже в следующем году супруги развелись.
Весной 2024 года Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж. В сети предполагали, что мужем певицы стал российский актер Роман Полянский.
Сама Алина рассказывала, что ее новый избранник занимается кинематографом: режиссер фильмов, рекламы и клипов, дублирует фильмы и игры на английском языке, снимается в кино и преподает.