Стендаперка Алла Волкова вдруге стала мамою і замилувала першим фото та іменем дитини

Подружжя коміків Алла Волкова і Богдан Боярин оголосили про поповнення в сім'ї. У подружжя народилася донька.

Дівчинка з'явилася на світ 11 липня в одній з приватних клінік Києва. Радісну новину комікеса поширила в інстаграмі.

Алла і Богдан поділилися найважливішими подробицями одразу після народження дитини, опублікувавши серію світлин із пологового будинку. На чорно-білих фотографіях Волкова позує з чоловіком і новонародженим малям. Подружжя назвало доньку Варварою: ім'я підтверджує картка новонародженої, яку стендаперка показала серед опублікованих кадрів.

У підписі до світлин артистка традиційно не обійшлася без гумору.

Я знову чайлдфрі,

– пожартувала Алла Волкова.

Радісна новина швидко зібрала чимало реакцій від шанувальників і зіркових друзів Алли та Богдана. Серед тих, хто привітав родину з поповненням, – Маша Єфросиніна, Єва Коршик, Леся Нікітюк, MamaRika, Раміна та інші.

Для подружжя гумористів ця донька стала другою. Вперше Алла Волкова та Богдан Боярин стали батьками 1 квітня 2025 року. Тоді комікеса народила дівчинку, яку назвала Златою.

Нещодавно мамою стала Ольга Харлан. Знаменитість також одразу показала фото дитини.