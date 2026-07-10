На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала серію зворушливих світлин із крихітною дитиною. На знімках Ольга Харлан та її наречений, італійський фехтувальник Луїджі Самеле, позують разом із немовлям, не приховуючи обличчя дівчинки від шанувальників.

Закохані насолоджуються першими тижнями батьківства. Під опублікованими фотографіями спортсменка залишила коротке, але дуже щемливе зізнання про свої нові почуття.

Ми й не знали, що можна любити настільки сильно,

– поділилася Харлан.

Фани продовжують засипати публікацію приємними коментарями:

"Які ж ви неймовірні, здоровʼя і міцного сну всім вам, дякую, що надихаєте"

"Ви прекрасні"

"Наче на татуся схожа)"

"Сама ніжність"

"Тільки матусі це зрозуміють, безумовне найніжніше кохання".

Нагадаємо, що зіркова пара стала батьками в середині червня. Батько дитини – італійський спортсмен Луїджі Самеле, з яким українська фехтувальниця офіційно заручилася навесні 2024 року.

До речі, у 2027 році очікується премʼєра документального фільму про легенду світового фехтування Ольгу Харлан.