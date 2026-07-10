На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала серию трогательных фотографий с крошечным ребенком. На снимках Ольга Харлан и ее жених, итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, позируют вместе с младенцем, не скрывая личико девочки от поклонников.

Влюбленные наслаждаются первыми неделями родительства. Под опубликованными фотографиями спортсменка оставила короткое, но очень трогательное признание в своих новых чувствах.

Мы и не знали, что можно любить настолько сильно,

– поделилась Харлан.

Фаны продолжают засыпать публикацию приятными комментариями:

"Какие же вы невероятные, здоровья и крепкого сна всем вам, спасибо, что вдохновляете"

"Вы прекрасны"

"Словно на папу похожа)"

"Самая нежность"

"Только мамочки это поймут, безусловная нежнейшая любовь".

Напомним, что звездная пара стала родителями в середине июня. Отец ребенка – итальянский спортсмен Луиджи Самеле, с которым украинская фехтовальщица официально обручилась весной 2024 года.

Кстати, в 2027 году ожидается премьера документального фильма о легенде мирового фехтования Ольге Харлан.