Девочка появилась на свет 11 июля в одной из частных клиник Киева. Радостную новость комикесса распространила в инстаграме.

Алла и Богдан поделились самыми важными подробностями сразу после рождения ребенка, опубликовав серию снимков из роддома. На черно-белых фотографиях Волкова позирует с мужем и новорожденным малышом. Супруги назвали дочь Варварой: имя подтверждает карточка новорожденной, которую стендап-комик показала среди опубликованных снимков.

В подписи к фотографиям артистка традиционно не обошлась без юмора.

Я снова чайлдфри,

– пошутила Алла Волкова.

Радостная новость быстро собрала немало откликов от поклонников и звездных друзей Аллы и Богдана. Среди тех, кто поздравил семью с пополнением, – Маша Ефросинина, Ева Коршик, Леся Никитюк, MamaRika, Рамина и другие.

Для супругов-юмористов эта дочь стала второй. Впервые Алла Волкова и Богдан Боярин стали родителями 1 апреля 2025 года. Тогда комик родила девочку, которую назвала Златой.

Недавно мамой стала Ольга Харлан. Знаменитость также сразу показала фото ребенка.