Альона Омаргалієва показала, як проводить час із підрослим сином: рідкісні кадри

Виконавиця хітів "Не п'яна – закохана", "Твоя", "Фанат" Альона Омаргалієва разом із чоловіком-військовим виховують сина Тимура. Хлопця не часто можна побачити в соцмережах зіркових батьків.

Водночас 3 червня співачка показала, як проводить час із 12-річним сином. Цим вона поділилася в інстаграм-сторіс.

Вас також може зацікавити Зеленський зустрівся із Притулою та розкрив деталі їхньої розмови

Альона Омаргалієва опублікувала відео, на якому видно, як вони з Тимуром прогулюються Софійською площею у Києві.

Альона Омаргалієва показала, як проводить час з 12-річним сином: дивіться відео онлайн

Згодом хлопець у своїх інстаграм-сторіс показав, що з мамою сходив на обід.

Альона Омаргалієва сходила на обід з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, батько Тимура – співак Тамерлан. Справжнє ім'я артиста – Юрій Толоконніков. Разом з Альоною Омаргалієвою він багато років виступав у дуеті TamerlanAlena. Нині ж Тамерлан зосередився на військовій службі.

Син Тамерлана та Альони Омаргалієвої: що відомо

Тимур захоплюється футболом і вже кілька років ним професійно займається. Він грає у футбольному клубі "Локомотив".

Попри щільний графік, співачка намагається якомога більше часу проводити із сином. Вони разом ходять у кіно, дивляться мультфільми вдома, а також грають у бадмінтон, волейбол, карти. Крім того, Тимур часто запрошує маму подивитися на його тренування та футбольні успіхи.

Альона раніше зазначала, що вони з Тамерланом намагаються пояснювати Тимуру правила поведінки в суспільстві. Батьки не хочуть надмірно балувати хлопця, щоб він розумів цінність речей і різних життєвих моментів.