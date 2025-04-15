Після переїзду з Києва у село: alyona alyona відповіла, яку суму витрачає на місяць

Близько року тому alyona alyona переїхала зі столиці на Івано-Франківщину, де живе її коханий. Реперка поділилась, що життя в селі обходиться їй значно дешевше.

Alyona Alyona пояснила, що в Києві доводилось витрачати чимало, адже будь-які заклади чи готелі в кілька разів дорожчі, ніж на Івано-Франківщині. Про це реперка розповіла в інтерв'ю "Тур зірками", пише Show 24.

До слова Alyona Alyona зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення

У місяць реперка витрачає близько двох тисяч доларів (понад 80 тисяч гривень), якщо проживає в селі.

Якщо враховувати оренду житла, здоров'я, автомобіль і харчування, то це десь 2 тисячі доларів на місяць,

– поділилася артистка.

Alyona Alyona додала, що у селі обожнює займатися клумбами та садівництвом. Вона мріє про купівлю власного житла та землі.

Чому реперка переїхала в село

Alyona Alyona раніше розповідала, що рік тому вирішила переїхати з Києва до Вигоди, що на Івано-Франківщині. Там вона живе зі своїм коханим Володимиром. Виконавиця пояснила, що природа приносить їй справжнє щастя.

"Крути не крути, а я з села. Те, що в тебе є доступ до природи – дуже важливо. Думаю, що повномасштабне вторгнення просто підсилило і витягнуло все те, що тобі подобалося, але ти про це забув через свою кар'єру та роботу. Дофамін – я можу з'їсти шоколадку і я щаслива. А ось серотонін – це схід і захід сонця, піти в ліс по гриби, побачити засніжені дерева. Це те щастя, якого не вистачає", – розповідала реперка.

Додамо, що наразі alyona alyona не замислюється про весілля зі своїм обранцем. Вона вважає, що на час повномасштабної війни пишні святкування – не на часі. Та зізналась, що може назвати коханого чоловіком, а він її – дружиною.