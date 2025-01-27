Це боляче, – Alyosha зізналася, чому вирішила відмовитися від свого псевдоніма

Українська співачка Олена Тополя, яка до повномасштабного вторгнення була відома як Alyosha, відмовилась від свого сценічного імені. Вона зізналася, коли прийняла для себе це рішення.

Крім того, виконавиця пояснила, чому вирішила це зробити. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олени Тополі у проєкті "Говорить Суханов".

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Так, насамперед співачка поділилася, що вже давно хотіла змінити псевдонім.

Як виявилося, це дуже складний процес, механічно все замінити на сторінках, щоб ідентифікація кожної пісні вже відбувалася на Олену Тополя,

– пояснила виконавиця.

Вона додала, що Олена Тополя та Alyosha – це взагалі інша людина, якщо говорити про світосприйняття, про усвідомлення того, що ти робиш та навіщо ти це робиш.

У мене за останні два роки дуже сильно змінилося все. Трансформація тривала понад рік. Це дуже складні внутрішні стани, які випалюють із тебе все, що було до того. Я зрозуміла, що втомилася від певних рис свого характеру. Я очікувала від людей чогось. Це дуже кропітка й довга робота над собою. І це боляче духовно. Але я дуже щаслива, що це зі мною відбувалося і відбувається,

– підкреслила Олена Тополя.

Інтерв'ю Олени Тополі: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Олена Тополя вперше за довгий час показала 4-річну доньку, яка схожа на свого зіркового батька.