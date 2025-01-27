Кроме того, исполнительница объяснила, почему решила это сделать. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Елены Тополи в проекте "Говорит Суханов".

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Так, прежде всего певица поделилась, что уже давно хотела сменить псевдоним.

Как оказалось, это очень сложный процесс, механически все заменить на страницах, чтобы идентификация каждой песни уже происходила на Елену Тополя,

– объяснила исполнительница.

Она добавила, что Елена Тополя и Alyosha – это вообще другой человек, если говорить о мировосприятии, об осознании того, что ты делаешь и зачем ты это делаешь.

У меня за последние два года очень сильно изменилось все. Трансформация длилась больше года. Это очень сложные внутренние состояния, которые выжигают из тебя все, что было до того. Я поняла, что устала от определенных черт своего характера. Я ожидала от людей чего-то. Это очень кропотливая и долгая работа над собой. И это больно духовно. Но я очень счастлива, что это со мной происходило и происходит,

– подчеркнула Елена Тополя.

Интервью Елены Тополи: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Елена Тополя впервые за долгое время показала 4-летнюю дочь, которая похожа на своего звездного отца.