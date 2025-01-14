Тарас и Елена Тополи воспитывают троих детей. На днях певица опубликовала милое видео с младшей дочкой на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал.

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Елена Тополя показала, как проводит время с 4-летней дочерью Машей. Они развлекались и позировали перед объективом камеры.

Невозможно не заметить, как за эти годы выросла девочка. Она изображала различные эмоции и смеялась.

Маша передает всем приветствие,

– отметила певица в подписи к ролику.

Елена Тополя с дочерью: видео

Поклонники засыпали Елену Тополю приятными комментариями и комплиментами. Фаны делятся мыслями о том, на кого больше похожа 4-летняя Маша.

"Папина копия, но что-то и мамино есть";

"Папина дочка";

"Как на папу похожа, красавица маленькая";

"Это же маленький Тарасик";

"Такая мамина копия";

"Очень красивая и милая девочка. А имя то волшебное!".

Напомним, Елена и Тарас Тополи поженились в 2013 году, в том же году родился их первенец Роман. В 2015 году у звездной пары родился второй сын Марк. Еще через 5 лет на свет появилась дочь Маша.