Я бачила іскру між ними, – учасниця "Холостяка" висловилася про розрив Терена і Бєлєнь

Учасниця 13 сезону "Холостяка" Анастасія Анісімова висловилася про розставання Олександра Терена та Інни Бєлєнь. За словами дівчини, вона не очікувала, що у пари не складуться стосунки після реаліті-шоу.

Блогерка думала, що Терен та Бєлєнь будуть разом. Про це вона розповіла у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ", пише 24 Канал.

До речі Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька розійшлась з коханим

Я бачила їх як людей, які поєднанні одними ідеями. І я гадала, що у них може скластися. Я бачила іскру між ними. Шкода, що вони розійшлись,

– висловилася Анастасія Анісімова.

Блогерка також зізналась, що не спілкується з Інною Бєлєнь. Водночас Анісімова пригадала, що на проєкті у них були дружні стосунки. Дівчата навіть жили в одній кімнаті. Анастасія пояснила, чому вони втратили зв'язок.

Я не думаю, що ми на чомусь не зійшлись. Мені просто здається, що так склалась доля. Я дуже гарно до неї ставлюсь, вона – до мене. Просто ми по різних сторонах,

– відповіла блогерка.

"33 запитання від Люкс ФМ" з Анастасією Анісімовою: дивіться відео онлайн

Анастасія Анісімова висловилася про Олександра Терена

Крім того, Анастасія Анісімова висловилася про Олександра Терена. Дівчина не погоджується з думкою, що він – "red flag", про що часто пишуть у мережі. Вона поважає ветерана війни й вважає, що такі коментарі – недоречні.

Однак, напевно, єдиний, якщо ми вже будемо казати клішовано, "red flag" – це те, що він дуже серйозний. І мені здається, що йому трошки не вистачає емпатії,

– додала Анастасія.

Блогерка зазначила, що не спілкується та не спілкувалася з Тереном після проєкту.

Нагадаємо, що Анастасія Анісімова знайшла своє кохання на проєкті "Холостяк", попри те, що у неї не склалися стосунки з Олександром Тереном. Вона зустрічається з учасником знімальної команди проєкту Єгором, який працював зі світлом. На пост-шоу хлопець зізнався, що блогерка одразу йому сподобалась.