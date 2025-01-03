Зокрема, вони розсекретили, чи перебувають зараз у стосунках. Так, несподівано одна з учасниць "Холостяк 13" зізналася, що зустріла кохання на проєкті й розповіла про їхні стосунки, пише 24 Канал.

Теж цікаво Життя після проєкту: як склалися стосунки "Холостяка" Терена та Інни Бєлєнь поза камерами

З'ясувалося, що Єгору, який працював зі світлом на реаліті "Холостяк", сподобалася учасниця Анастасія Анісімова. За словами хлопця, він закохався в Настю з першої вечірки, але приховував свої почуття під час зйомок. Лише після того, як дівчина залишила шоу, Єгор наважився написати їй у соціальних мережах.

Вона мені одразу сподобалась. Вона була дуже мила. Наші діалоги були неймовірними і це правда було дуже щиро,

– зазначив чоловік.

Після виходу з проєкту Настя приїхала з Харкова до Києва на перше побачення з Єгором. Між молодими людьми одразу виникла особлива хімія. Невдовзі їхні зустрічі переросли в серйозні стосунки, і пара вирішила жити разом у столиці. Закохані зізнаються, що регулярно влаштовують романтичні побачення, по черзі дивуючи одне одного.

Зауважимо, Олександр Терен позитивно відреагував на новину про стосунки Анастасії та Єгора, побажавши парі щастя та міцного кохання.



Григорій Решетник та Анастасія Анісімова з коханим / Скриншот з відео

Нагадаємо, Анісімова покинула шоу в шостому епізоді. Дівчина не приховувала своїх почуттів до Холостяка і зізналася, що закохалася в нього, проте чоловік не зміг відповісти взаємністю. Рішення Олександра тоді глибоко засмутило учасницю.