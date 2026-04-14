Show24 Українські зірки Анастасія Нестеренко підтвердила розрив із Темляком після гучного скандалу з насильством
14 квітня, 10:32
Анастасія Нестеренко підтвердила розрив із Темляком після гучного скандалу з насильством

Софія Хомишин
Основні тези
  • Анастасія Нестеренко підтвердила розрив із Костянтином Темляком після звинувачень у насильстві та розбещенні неповнолітніх.
  • Нестеренко зазначила, що в їхніх стосунках не було фізичного чи емоційного насильства, але відкриття правди стало болісним досвідом.

У серпні 2025 року в мережі спалахнув скандал довкола українського актора й військовослужбовця Костянтина Темляка – його звинуватили в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх.

На цьому тлі з'явилися чутки про розрив із дружиною Анастасією Нестеренко, які вона днями підтвердила у відео в тіктоці.

Акторка поділилася рефлексією про стосунки та згадала колишнього чоловіка – таким чином фактично підтвердивши розрив з Костянтином Темляком.

Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою, 
– зазначила Анастасія.

Що відомо про стосунки Анастасії й Кості?

  • Пара одружилася в серпні 2024 року в Харкові, а вже у квітні того ж року Темляк долучився до лав ЗСУ.
  • Анастасія та Костянтин часом ділилися спільними публікаціями в соцмережах, також разом з'явилися у кліпі на трек Jerry Heil і YARMAK "З якого ти поверху неба?". Однак ролик після скандалу видалили.
  • Нестеренко наголошувала, що у їхніх стосунках з Темляком не було фізичного чи емоційного насильства, хоча визнавала, що відкриття неприємної правди про близьку людину стало для неї болісним досвідом.