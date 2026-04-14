Анастасія Нестеренко підтвердила розрив із Темляком після гучного скандалу з насильством
- Анастасія Нестеренко підтвердила розрив із Костянтином Темляком після звинувачень у насильстві та розбещенні неповнолітніх.
- Нестеренко зазначила, що в їхніх стосунках не було фізичного чи емоційного насильства, але відкриття правди стало болісним досвідом.
У серпні 2025 року в мережі спалахнув скандал довкола українського актора й військовослужбовця Костянтина Темляка – його звинуватили в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх.
На цьому тлі з'явилися чутки про розрив із дружиною Анастасією Нестеренко, які вона днями підтвердила у відео в тіктоці.
Акторка поділилася рефлексією про стосунки та згадала колишнього чоловіка – таким чином фактично підтвердивши розрив з Костянтином Темляком.
Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою,
– зазначила Анастасія.
Що відомо про стосунки Анастасії й Кості?
- Пара одружилася в серпні 2024 року в Харкові, а вже у квітні того ж року Темляк долучився до лав ЗСУ.
- Анастасія та Костянтин часом ділилися спільними публікаціями в соцмережах, також разом з'явилися у кліпі на трек Jerry Heil і YARMAK "З якого ти поверху неба?". Однак ролик після скандалу видалили.
- Нестеренко наголошувала, що у їхніх стосунках з Темляком не було фізичного чи емоційного насильства, хоча визнавала, що відкриття неприємної правди про близьку людину стало для неї болісним досвідом.