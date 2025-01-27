Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік
- Чоловік Анастасії Приходько, Олександр, є її директором, але основна його діяльність – бізнес.
- У них з чоловіком є спільний сімейний бюджет.
Співачка Анастасія Приходько розповіла, чим займається її чоловік Олександр. Відомо, що він є директором артистки, однак виявилось, що це не його основна діяльність.
Приходько поділилась, що Олександр – бізнесмен, тому має можливість їй допомагати. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співачки для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ".
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Він має бізнес і може дозволити собі допомагати мені. Тому що я довіряю тільки йому. Я слухаю його. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він – моя опора, він – моя душа, він – моя любов, він – моє все життя. Я не знаю, що я без нього буду робити в цьому світі,
– зізналась Анастасія Приходько.
Співачка також розповіла, що у них з чоловіком спільний сімейний бюджет.
Хоча я іноді кажу: "А от це моє, я піду це все потрачу тільки на себе". Він каже: "Я ж тобі не забороняю",
– поділилась артистка.
Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн
Коротко про особисте життя Анастасії Приходько
- Нагадаємо, що на початку вересня минулого року Анастасія Приходько та її коханий Олександр відзначили 11 років спільного життя. На честь цього подружжя вирішило вдруге обвінчатися.
- Пара виховує двох спільних синів: Гордія та Луку, а також доньку Нану від першого шлюбу співачки.