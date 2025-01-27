УКР РУС
27 січня 2025, 15:37
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Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік

Марія Примич
Основні тези
  • Чоловік Анастасії Приходько, Олександр, є її директором, але основна його діяльність – бізнес.
  • У них з чоловіком є спільний сімейний бюджет. 

Співачка Анастасія Приходько розповіла, чим займається її чоловік Олександр. Відомо, що він є директором артистки, однак виявилось, що це не його основна діяльність.

Приходько поділилась, що Олександр – бізнесмен, тому має можливість їй допомагати. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співачки для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ"

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Він має бізнес і може дозволити собі допомагати мені. Тому що я довіряю тільки йому. Я слухаю його. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він – моя опора, він – моя душа, він – моя любов, він – моє все життя. Я не знаю, що я без нього буду робити в цьому світі,
– зізналась Анастасія Приходько. 

Співачка також розповіла, що у них з чоловіком спільний сімейний бюджет. 

Хоча я іноді кажу: "А от це моє, я піду це все потрачу тільки на себе". Він каже: "Я ж тобі не забороняю",
– поділилась артистка. 

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Коротко про особисте життя Анастасії Приходько

  • Нагадаємо, що на початку вересня минулого року Анастасія Приходько та її коханий Олександр відзначили 11 років спільного життя. На честь цього подружжя вирішило вдруге обвінчатися
  • Пара виховує двох спільних синів: Гордія та Луку, а також доньку Нану від першого шлюбу співачки. 