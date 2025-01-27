Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік

Співачка Анастасія Приходько розповіла, чим займається її чоловік Олександр. Відомо, що він є директором артистки, однак виявилось, що це не його основна діяльність.

Приходько поділилась, що Олександр – бізнесмен, тому має можливість їй допомагати. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співачки для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ".

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Він має бізнес і може дозволити собі допомагати мені. Тому що я довіряю тільки йому. Я слухаю його. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він – моя опора, він – моя душа, він – моя любов, він – моє все життя. Я не знаю, що я без нього буду робити в цьому світі,

– зізналась Анастасія Приходько.

Співачка також розповіла, що у них з чоловіком спільний сімейний бюджет.

Хоча я іноді кажу: "А от це моє, я піду це все потрачу тільки на себе". Він каже: "Я ж тобі не забороняю",

– поділилась артистка.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

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