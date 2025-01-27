Приходько поделилась, что Александр – бизнесмен, поэтому имеет возможность ей помогать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью певицы для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Он имеет бизнес и может позволить себе помогать мне. Потому что я доверяю только ему. Я слушаю его. Он как бизнесмен разбирается в этом. Он – моя опора, он – моя душа, он – моя любовь, он – моя вся жизнь. Я не знаю, что я без него буду делать в этом мире,

– призналась Анастасия Приходько.

Певица также рассказала, что у них с мужем общий семейный бюджет.

Хотя я иногда говорю: "А вот это мое, я пойду это все потрачу только на себя". Он говорит: "Я же тебе не запрещаю",

– поделилась артистка.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Коротко о личной жизни Анастасии Приходько