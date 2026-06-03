Анастасія Пустовіт вперше показала коханого-військового, за якого виходить заміж

Українська акторка Анастасія Пустовіт привідкрила завісу особистого життя. Зірка серіалу "Тиха Нава" вперше поділилась фото зі своїм обранцем.

Анастасія Пустовіт нещодавно натякнула на те, що виходить заміж. Тепер же вона поділилась романтичним дописом на своїй сторінці в інстаграмі.

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Акторка опублікувала серію знімків, на яких позує разом з коханим. Видається, це вперше зірка поділилась спільними кадрами. Наразі відомо лиш те, що чоловіка звати Володимир.

Пара позувала на відпочинку в горах, робила селфі в дзеркалі та обіймалась на Каннському кінофестивалі. Анастасія Пустовіт розповіла, що вона з нареченим відсвяткувала 5 річницю стосунків. Це вперше парі вдалось відсвяткувати разом цю важливу дату.

Разом пів і 4,5 у війні й на відстані. Тільки ми знаємо якою ціною нам це дається, особливо коли за основу береш любов. Ми різні з тобою й одночасно схожі. Вже точно, не побоюсь сказати, сім'я. Однозначно і в горі, і в радості,

– поділилась акторка.

Анастасія Пустовіт зізналась у коханні нареченому та побажала, щоб океан "був лагідним", а сонце "не обпікало плечі".

Анастасія Пустовіт з нареченим / Фото з інстаграму Анастасії Пустовіт

Що відомо про особисте життя Анастасії Пустовіт?

Анастасія Пустовіт, відома фільмами та серіалами "Тиха Нава", "БожеВільні", "Уперед брате", – відома акторка, активістка та волонтерка.

За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Анастасія почала зустрічатися з бойфрендом. Вони саме планували жити разом, як розпочалась повномасштабна війна. 26 лютого 2022 року чоловік мобілізувався – і з того часу їм довелось розвивати стосунки на відстані.

Лише нещодавно в одному з інтерв'ю Анастасія Пустовіт казала, що наразі не задумувалась з коханим про шлюб. А вже у травні показала обручку та зізналась, що тепер перебуває в новому статусі.