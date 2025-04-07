Анастасія Цимбалару заявила про паузу в кар'єрі: "Я не впоралася"

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару зізналась про емоційне та фізичне вигорання. Вона повідомила, що бере паузу від будь-яких зйомок та подій.

Анастасія Цимбалару повідомила, що скасувала всі проєкти на квітень. Цей місяць вона присвятить собі, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.

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Коли преш, як танк, ігноруючи власні потреби, інколи Всесвіт дуже жорстко змушує тебе зупинитися. Я вигоріла. Я втомилася. Я перестала отримувати задоволення від того, що я роблю. Я скасувала ретрит, 90% подій, шоу, інтерв'ю, що були заплановані на квітень, і дозволила собі присвятити цей час емоційному та фізичному відновленню,

– зізналась акторка.



Анастасія Цимбалару про вигорання / Фото з інстаграм-сторіз

Цимбалару додала, що віддавала позитивну енергію та натхнення своїм глядачам і фанам, тому сил для себе не залишалося. Після кожної чергової події вона відчувала "пекельну втому" і знесилення.

"Рішення скасувати все далося мені дуже складно, бо мій страшний сон – визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно. Що я всього лише дівчинка, якій інколи так само не хочеться нічого вирішувати й відчувати колосальну відповідальність перед іншими", – додала акторка.



Анастасія Цимбалару про вигорання / Фото з інстаграм-сторіз

Анастасія Цимбалару поділилась, що зараз найбільше потребує підтримки. Тому бере тайм-аут для реального життя та турботи про себе. Тим часом акторку можна побачити у новому серіалі "Материнський інстинкт".



Анастасія Цимбалару про вигорання / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, у березні Анастасія Цимбалару оголосила про розрив з бойфрендом. Вона поділилась, що її завантаженість та напружений графік став однією з причин розставання. Зараз серце акторки вільне.