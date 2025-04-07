Анастасія Цимбалару заявила про паузу в кар'єрі: "Я не впоралася"
- Анастасія Цимбалару оголосила про паузу в кар'єрі через емоційне та фізичне вигорання, скасувавши всі проєкти на квітень для відновлення.
- Акторка зізналася, що рішення було складним, але необхідним для турботи про себе.
Зірка серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару зізналась про емоційне та фізичне вигорання. Вона повідомила, що бере паузу від будь-яких зйомок та подій.
Анастасія Цимбалару повідомила, що скасувала всі проєкти на квітень. Цей місяць вона присвятить собі, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.
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Коли преш, як танк, ігноруючи власні потреби, інколи Всесвіт дуже жорстко змушує тебе зупинитися. Я вигоріла. Я втомилася. Я перестала отримувати задоволення від того, що я роблю. Я скасувала ретрит, 90% подій, шоу, інтерв'ю, що були заплановані на квітень, і дозволила собі присвятити цей час емоційному та фізичному відновленню,
– зізналась акторка.
Анастасія Цимбалару про вигорання / Фото з інстаграм-сторіз
Цимбалару додала, що віддавала позитивну енергію та натхнення своїм глядачам і фанам, тому сил для себе не залишалося. Після кожної чергової події вона відчувала "пекельну втому" і знесилення.
"Рішення скасувати все далося мені дуже складно, бо мій страшний сон – визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно. Що я всього лише дівчинка, якій інколи так само не хочеться нічого вирішувати й відчувати колосальну відповідальність перед іншими", – додала акторка.
Анастасія Цимбалару про вигорання / Фото з інстаграм-сторіз
Анастасія Цимбалару поділилась, що зараз найбільше потребує підтримки. Тому бере тайм-аут для реального життя та турботи про себе. Тим часом акторку можна побачити у новому серіалі "Материнський інстинкт".
Анастасія Цимбалару про вигорання / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, у березні Анастасія Цимбалару оголосила про розрив з бойфрендом. Вона поділилась, що її завантаженість та напружений графік став однією з причин розставання. Зараз серце акторки вільне.