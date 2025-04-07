Анастасия Цимбалару сообщила, что отменила все проекты на апрель. Этот месяц она посвятит себе, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

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Когда прешь, как танк, игнорируя собственные потребности, иногда Вселенная очень жестко заставляет тебя остановиться. Я выгорела. Я устала. Я перестала получать удовольствие от того, что я делаю. Я отменила ретрит, 90% событий, шоу, интервью, что были запланированы на апрель, и позволила себе посвятить это время эмоциональному и физическому восстановлению,

– призналась актриса.



Анастасия Цимбалару о выгорании / Фото из инстаграм-сториз

Цимбалару добавила, что отдавала положительную энергию и вдохновение своим зрителям и фанам, поэтому сил для себя не оставалось. После каждого очередного события она чувствовала "адскую усталость" и обессиливание.

"Решение отменить все далось мне очень сложно, потому что мой страшный сон – признать себя слабой, понять, что я не справилась, я проиграла, что я не машина, которая может работать непрерывно. Что я всего лишь девочка, которой иногда так же не хочется ничего решать и чувствовать колоссальную ответственность перед другими", – добавила актриса.



Анастасия Цимбалару о выгорании / Фото из инстаграм-сториз

Анастасия Цимбалару поделилась, что сейчас больше всего нуждается в поддержке. Поэтому берет тайм-аут для реальной жизни и заботы о себе. Между тем актрису можно увидеть в новом сериале "Материнский инстинкт".



Анастасия Цимбалару о выгорании / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, в марте Анастасия Цимбалару объявила о разрыве с бойфрендом. Она поделилась, что ее загруженность и напряженный график стал одной из причин расставания. Сейчас сердце актрисы свободно.