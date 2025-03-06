Цимбалару также рассекретила, что стало причиной расставания с бойфрендом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Утро в большом городе".

Не пропустите Леся Никитюк заинтриговала заявлением о женитьбе с любимым-военным

Сегодня мое сердце свободно. Я не могу сказать, что нахожусь в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно находиться в том состоянии, в котором я есть, и посвящать время и ресурс себе и своей реализации,

– призналась Анастасия Цимбалару.

По словам актрисы, причиной расставания с любимым стали загруженные графики.

Во-первых, очень трудно, видимо, человеку с моим ритмом жизни, устроить личное. Потому что я в постоянной беготне,

– поделилась она.

Что известно о личной жизни Анастасия Цимбалару