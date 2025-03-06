Цимбалару также рассекретила, что стало причиной расставания с бойфрендом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Утро в большом городе".
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Сегодня мое сердце свободно. Я не могу сказать, что нахожусь в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно находиться в том состоянии, в котором я есть, и посвящать время и ресурс себе и своей реализации,
– призналась Анастасия Цимбалару.
По словам актрисы, причиной расставания с любимым стали загруженные графики.
Во-первых, очень трудно, видимо, человеку с моим ритмом жизни, устроить личное. Потому что я в постоянной беготне,
– поделилась она.
Что известно о личной жизни Анастасия Цимбалару
- Напомним, что Анастасия Цимбалару была в браке с Григорием Баклановым. Они познакомились во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
- Сначала между актерами были недоразумения, потом отношения наладились, а через четыре года они начали встречаться. В 2021 году пара поженилась, однако в марте 2024 года объявила о разводе.
- В декабре прошлого года Цимбалару намекнула на новые отношения. Актриса призналась, что ее "сердце влюблено", и что рядом есть человек, с которым "приятно проводить свободное время".