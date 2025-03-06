Цимбалару також розсекретила, що стало причиною розставання з бойфрендом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

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Сьогодні моє серце вільне. Я не можу сказати, що знаходжуся в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно знаходитися в тому стані, в якому я є, і присвячувати час та ресурс собі й своїй реалізації,

– зізналась Анастасія Цимбалару.

За словами акторки, причиною розставання з коханим стали завантажені графіки.

По-перше, дуже важко, мабуть, людині з моїм ритмом життя, влаштувати особисте. Тому що я в постійній біганині,

– поділилась вона.

Що відомо про особисте життя Анастасія Цимбалару