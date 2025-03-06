Цимбалару також розсекретила, що стало причиною розставання з бойфрендом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Ранок у великому місті".
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Сьогодні моє серце вільне. Я не можу сказати, що знаходжуся в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно знаходитися в тому стані, в якому я є, і присвячувати час та ресурс собі й своїй реалізації,
– зізналась Анастасія Цимбалару.
За словами акторки, причиною розставання з коханим стали завантажені графіки.
По-перше, дуже важко, мабуть, людині з моїм ритмом життя, влаштувати особисте. Тому що я в постійній біганині,
– поділилась вона.
Що відомо про особисте життя Анастасія Цимбалару
- Нагадаємо, що Анастасія Цимбалару була у шлюбі з Григорієм Баклановим. Вони познайомилися під час навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
- Спершу між акторами були непорозуміння, потім стосунки налагодилися, а через чотири роки вони почали зустрічатися. У 2021 році пара одружилася, однак у березні 2024 року оголосила про розлучення.
- В грудні минулого року Цимбалару натякнула на нові стосунки. Акторка зізналася, що її "серце закохане", та що поряд є людина, з якою "приємно проводити вільний час".