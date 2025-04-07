Про чоловіків-знаменитостей, які виїхали за кордон, Євгенія висловилася в інтерв'ю виданню "Апостроф", пише Show 24.

До речі Зірка фільму "Заборонений" відповів на звинувачення Кондратюка у втечі за кордон під час війни

Мене це бісить. Виїхав – сиди мовчки й не повертайся в Україну. Не треба показувати, як ти ходиш по ресторанах, які там гучні концерти, як класно у Маямі тощо. Нехай хоча б грошима армії допоможуть. Зачіпає така поведінка як дружину військового. Мені болить за дитинство наших дітей, яке просто вкрали,

– відповіла Євгенія М'якенька.

М'якенька не розповіла, на якому напрямку воює Олександр Зарубей, однак зауважила, що він "обрав розвідку". Зараз чоловік перебуває вдома у відпустці.

Актор Дмитро Ярошенко виїхав за кордон під час війни

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів, як його підставив Дмитро Ярошенко – актор, відомий за роллю Василя Стуса у фільмі "Заборонений". За словами продюсера, під час повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон з дозволу Мінкульту та не повернувся до України через страх мобілізації.

Дмитро Ярошенко виконав головну роль у фільмі "В зеніті". Кондратюк поділився, що у нього 80% екранного часу. Частину стрічки зняли у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення роботу призупинили.

Згодом актор заявив, що знімання фільму "В зеніті" передусім призупинили через повномасштабне вторгнення. Ярошенко пригадав, що в грудні 2021 року отримав запрошення на участь у міжнародному проєкті в Європі. Квитки були заброньовані в січні на березень, але йому вдалося виїхати лише у вересні.

"Через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокуючих подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт", – заявив Дмитро.