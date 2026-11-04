Анастасія Цимбалару стала брюнеткою: акторка здивувала новим образом у кліпі БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Українська акторка Анастасія Цимбалару кардинально змінила імідж і постала перед глядачами брюнеткою. Новий образ вона приміряла для зйомок кліпу гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на пісню "Лейла".

У відеороботі також знявся український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Кліп вже опублікували на ютуб-каналі БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Як зізналася Анастасія, темний колір волосся насправді ближчий до її натурального. Однак протягом багатьох років глядачі звикли бачити акторку білявкою, адже саме такий образ їй створили для одного з кінопроєктів. Тому повернення до темного волосся стало для неї незвичним досвідом.

Мало хто знає, що насправді цей колір близький до мого натурального, але багато років тому мене перефарбували для зйомок одного з проєктів у білявку і в такому образі я досі існую. Тому дуже незвично бачити себе в минулому амплуа. Сьогодні, проходячи повз дзеркало на знімальному майданчику, я навіть не до кінця ідентифікувала, що це я,

– розповіла Цимбалару.

Анастасія Цимбалару / Фото пресслужби БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

У відеороботі Анастасія зіграла кохану головного героя, роль якого виконав Ахтем Сеітаблаєв. У центрі сюжету – спогади чоловіка про часи молодості, коли вони з коханою були безтурботними й закоханими. Пара насолоджувалася спільними моментами, бешкетувала та не замислювалася про майбутнє. Водночас у кліпі показують героя через багато років. Він повертається до того самого мотелю та готельного номера, які нагадують йому про минуле кохання. Так у відео переплітаються дві часові лінії – щаслива молодість і спогади чоловіка про неї.

Зйомки тривали понад 12 годин. Для кліпу команда спеціально побудувала декорації готельного номера в стилі американських мотелів 1990-х років.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Лейла": дивіться відео онлайн

Що відомо про нову пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Як розповів Сергій Танчинець, робота над піснею "Лейла" тривала досить довго. Понад рік гурт не випускав нових композицій, адже музиканти не могли знайти слів, які б найкраще передавали їхні почуття. Останні рядки пісні фронтмен написав дорогою до студії, де відбувався фінальний запис.

Спочатку "Лейла" мала стати окремою піснею гурту й не була пов'язана з кіно. Однак згодом композиція зацікавила творців фільму "ГУР. Код "Сікора"" режисера Ахтема Сеітаблаєва та стала його головним саундтреком. Співпраця виникла несподівано, але вплинула навіть на сценарій стрічки: заради пісні ім'я головної героїні змінили на Лейла.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото пресслужби гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

До речі, кліп на композицію не повторює сюжет фільму. Команда вирішила розповісти окрему історію, але додала до відео кілька деталей, які пов'язують його зі стрічкою. Зокрема, це кадри зі старим телевізором і поява Ахтема Сеітаблаєва.

А роль молодого героя Ахтема Сеітаблаєва виконав Павло Пашуткін. Як і Сеітаблаєв, він нині є військовослужбовцем.

Павло Пашуткін та Анастасія Цимбалару / Фото пресслужби гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Нагадаємо, нещодавно новою зачіскою здивувала й Ольга Сумська.