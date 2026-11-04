Анастасия Цимбалару стала брюнеткой: актриса удивила новым образом в клипе БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

В видеоклипе также снялся украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Клип уже опубликован на YouTube-канале БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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Как призналась Анастасия, темный цвет волос на самом деле ближе к ее натуральному. Однако на протяжении многих лет зрители привыкли видеть актрису блондинкой, ведь именно такой образ ей создали для одного из кинопроектов. Поэтому возвращение к темным волосам стало для нее необычным опытом.

Мало кто знает, что на самом деле этот цвет близок к моему натуральному, но много лет назад меня перекрасили для съемок одного из проектов в блондинку, и в таком образе я до сих пор существую. Поэтому очень необычно видеть себя в прошлом амплуа. Сегодня, проходя мимо зеркала на съемочной площадке, я даже не до конца узнала, что это я– рассказала Цимбалару.

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Анастасия Цимбалару / Фото пресс-службы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

В видеоработе Анастасия сыграла возлюбленную главного героя, роль которого исполнил Ахтем Сеитаблаев. В центре сюжета – воспоминания мужчины о временах молодости, когда они с возлюбленной были беззаботными и влюбленными. Пара наслаждалась совместными моментами, шалила и не задумывалась о будущем. В то же время в клипе показывают героя спустя много лет. Он возвращается в тот самый мотель и гостиничный номер, которые напоминают ему о прошлой любви. Так в видео переплетаются две временные линии – счастливая молодость и воспоминания мужчины о ней.

Съемки длились более 12 часов. Для клипа команда специально построила декорации гостиничного номера в стиле американских мотелей 1990-х годов.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Лейла": смотрите видео онлайн

Что известно о новой песне БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Как рассказал Сергей Танчинец, работа над песней "Лейла" длилась довольно долго. Более года группа не выпускала новых композиций, ведь музыканты не могли найти слов, которые бы лучше всего передавали их чувства. Последние строки песни фронтмен написал по дороге в студию, где проходила финальная запись.

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Изначально "Лейла" должна была стать отдельной песней группы и не была связана с кино. Однако впоследствии композиция заинтересовала создателей фильма "ГУР. Код "Сикора"" режиссера Ахтема Сеитаблаева и стала его главным саундтреком. Сотрудничество возникло неожиданно, но повлияло даже на сценарий картины: ради песни имя главной героини изменили на Лейла.

Ахтем Сеитаблаев / Фото пресс-службы группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Кстати, клип на эту композицию не повторяет сюжет фильма. Команда решила рассказать отдельную историю, но добавила в видео несколько деталей, связывающих его с фильмом. В частности, это кадры со старым телевизором и появление Ахтема Сеитаблаева.

А роль молодого героя Ахтема Сеитаблаева исполнил Павел Пашуткин. Как и Сеитаблаев, он сейчас является военнослужащим.

Павел Пашуткин и Анастасия Цимбалару / Фото пресс-службы группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Напомним, недавно новой прической удивила и Ольга Сумская.