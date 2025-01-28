Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала чутки про роман з Женею Яновичем

Акторка Анастасія Цимбалару заговорила про особисте життя. Вона зізналась, чи перебуває зараз у стосунках.

Ведуча проєкту "Тур зірками" зауважила, що у мережі ширяться чутки про роман Анастасії Цимбалару та Жені Яновича. На це акторка відреагувала зі здивуванням, передає 24 Канал.

До слова Лілія Подкопаєва привітала чоловіка з важливою датою: "Ми встановили новий рекорд"

Цимбалару зізналась, що не розуміє, звідки пішли чутки та як їх могли помічати разом. Адже вона останнім часом була лиш на знімальному майданчику за межами міста. Однак акторка тепло висловилась про гумориста.

Женя – чудовий хлопець. З ним весело, комфортно, приємно бути поруч. Він робить великі класні справи й збирає божевільні суми на підтримку нашої армії. Тому бажаю йому успіхів і не зупинятися. Сподіваюсь, що десь колись перетнемося на заході,

– сказала акторка.

Анастасія Цимбалару відмовилась відповідати на запитання про те, чи запрошував її Євген на побачення. Для акторки це особисте.

Чи перебуває акторка у стосунках

Цимбалару раніше розповідала, що її "увага прикута до однієї людини", натякаючи на новий роман. Однак зараз вона зізналась, що вирішила присвятити час собі.

"Зараз фокус уваги після щільних знімань змістився. Зараз мені хочеться присвятити час собі та своєму здоров'ю. Бо я дуже вимотана емоційно та фізично. Тому поки я проводжу час наодинці й хочу відновитися", – поділилась актриса.