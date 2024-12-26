Цимбалару розповіла, що зараз її "увага прикута до однієї людини". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю акторки журналу Viva.
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У шаленому ритмі напруженого графіка знайти вільний час для спільного дозвілля, мушу визнати, непросто. Мабуть, зараз я більше зосереджена на власній роботі. Але цей етап мине, і його замінить інший – сподіваюся, більш романтичний,
– зауважила Анастасія Цимбалару.
Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" зізналася, що зараз їй дуже важливо почуватися жінкою, якою захоплюються, про яку піклуються, яка може розраховувати не лише на себе, але й на когось іншого.
Я відчуваю себе неймовірно гарною, адже мені постійно нагадують про це не лише словами, але й вчинками. Я вірю, що це захоплення переросте у щось більше. Однак нічого не загадую, повністю довіряю Всесвіту. І знаю: усе буде так, як має бути,
– поділилася акторка.
Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму акторки
Що відомо про особисте життя Анастасії Цимбалару
Нагадаємо, що у березні цього року Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про розлучення, однак про причини не повідомили. Вони були разом 10 років, а одружилися у 2021 році.
Обидва актори закінчили Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Анастасія розповідала, що спершу не знала, що Григорій навчається з нею. Жінка також зазначала, що вони пережили період "притирання", коли сварилися та ненавиділи одне одного. Через деякий час Цимбалару та Бакланову вдалося подружитися, а почали зустрічатися через чотири роки.
Не так давно Анастасія Цимбалару розповіла, що зараз її "серце закохане".