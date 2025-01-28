Ведущая проекта "Тур по звездам" заметила, что в сети ходят слухи о романе Анастасии Цимбалару и Жени Яновича. На это актриса отреагировала с удивлением, передает 24 Канал.

К слову Лилия Подкопаева поздравила мужа с важной датой: "Мы установили новый рекорд"

Цимбалару призналась, что не понимает, откуда пошли слухи и как их могли замечать вместе. Ведь она в последнее время была лишь на съемочной площадке за пределами города. Однако актриса тепло высказалась о юмористе.

Женя – замечательный парень. С ним весело, комфортно, приятно быть рядом. Он делает большие классные дела и собирает сумасшедшие суммы в поддержку нашей армии. Поэтому желаю ему успехов и не останавливаться. Надеюсь, что где-то когда-то пересечемся на мероприятии,

– сказала актриса.

Анастасия Цимбалару отказалась отвечать на вопрос о том, приглашал ли ее Евгений на свидание. Для актрисы это личное.

Находится ли актриса в отношениях

Цимбалару ранее рассказывала, что ее "внимание приковано к одному человеку", намекая на новый роман. Однако сейчас она призналась, что решила посвятить время себе.

"Сейчас фокус внимания после плотных съемок сместился. Сейчас мне хочется посвятить время себе и своему здоровью. Потому что я очень вымотана эмоционально и физически. Поэтому пока я провожу время наедине и хочу восстановиться", – поделилась актриса.