Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева празднует годовщину с мужем Игорем Дубинским. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу спортсменки.

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Вероятно, Лилия и Игорь отметили годовщину знакомства. По этому случаю Подкопаева посвятила мужу трогательное сообщение. Она рассказала, как чудом встретила Игоря.

Представь себе: надо было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя... и не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая. Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа!

– написала спортсменка.

Спортсменка опровергла мысли о том, что любовь живет три года, и опубликовала романтическое видео, в котором собрала фото с любимым.

"Я была уверена, что любовь, как в книжках, живет максимум три года. А тут - о чудо - мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!".

Лилия Подкопаева поздравила мужа: видео

Что известно о браке Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева в 2018 году объявила о помолвке с бизнесменом Игоря Дубинского, который уже более 25 лет живет в Атланте. Спортсменка в то время скрывала личную жизнь от публики, поэтому рассказала об их отношениях не сразу. В браке у пары родилась дочь Эвелина.

Также Лилия Подкопаева имеет детей от предыдущего брака. Она воспитывает сына Вадима, которого усыновила с Тимофеем Нагорным, а также дочь Каролину.