Жена Григория Решетника ранее рассказывала, что улетела с детьми на отдых в Доминиканскую Республику. Оказалось, что за кадром тогда был и сам шоумен, который решил не рассказывать публике об отдыхе за границей. Шоумен признался об этом в интервью "Утру в большом городе", передает 24 Канал.
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Григорий Решетник был вместе с женой и детьми в отпуске. Он объяснил, почему не обнародовал эту информацию на публику.
Я был рядом со своей семьей, просто не объявлял это публично. Я так или иначе не хочу расстраивать своими фото с отдыха тех людей, кто не имеет такой возможности,
– сказал ведущий.
Кристина Решетник добавила, что хвастаться семейным отдыхом было бы неправильно. Однако "смена обстановки была нужна им и детям". Напомним, что Григорий Решетник имеет право выезжать из Украины как многодетный отец.
Где звезды отдыхали зимой
- Певица Тоня Матвиенко вместе с дочкой Ниной отправилась на отдых в Дубаи. Они прогуливались по пляжу, посещали различные развлекательные заведения.
- Ведущая Маша Ефросинина провела зимние праздники с семьей в Буковеле. Это впервые за долгое время ее семья в полном составе собралась вместе.
- Блогерша Даша Квиткова улетела с сыном в Доминиканскую республику. Правда, звезда инстаграма травмировалась во время плавания на яхте.