Дружина Григорія Решетника раніше розповідала, що полетіла з дітьми на відпочинок у Домініканську Республіку. Виявилося, що за кадром тоді був і сам шоумен, який вирішив не розповідати публіці про відпочинок за кордоном. Шоумен зізнався про це в інтерв'ю "Ранку у великому місті", передає 24 Канал.
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Григорій Решетник був разом з дружиною та дітьми у відпустці. Він пояснив, чому не оприлюднював цю інформацію на публіку.
Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я так чи інакше не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості,
– сказав ведучий.
Христина Решетник додала, що хвалитись сімейним відпочинком було б неправильно. Однак "зміна обстановки була потрібна їм і дітям". Нагадаємо, що Григорій Решетник має право виїжджати з України як багатодітний батько.
Де зірки відпочивали взимку
- Співачка Тоня Матвієнко разом з донькою Ніною вирушила на відпочинок у Дубаї. Вони прогулювалися пляжем, відвідували різноманітні розважальні заклади.
- Ведуча Маша Єфросиніна провела зимові свята з родиною у Буковелі. Це вперше за довгий час її сім'я у повному складі зібралась разом.
- Блогерка Даша Квіткова полетіла з сином у Домініканську республіку. Щоправда, зірка інстаграму травмувалась під час плавання на яхті.