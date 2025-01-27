Дружина Григорія Решетника раніше розповідала, що полетіла з дітьми на відпочинок у Домініканську Республіку. Виявилося, що за кадром тоді був і сам шоумен, який вирішив не розповідати публіці про відпочинок за кордоном. Шоумен зізнався про це в інтерв'ю "Ранку у великому місті", передає 24 Канал.

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Григорій Решетник був разом з дружиною та дітьми у відпустці. Він пояснив, чому не оприлюднював цю інформацію на публіку.

Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я так чи інакше не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості,

– сказав ведучий.

Христина Решетник додала, що хвалитись сімейним відпочинком було б неправильно. Однак "зміна обстановки була потрібна їм і дітям". Нагадаємо, що Григорій Решетник має право виїжджати з України як багатодітний батько.

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