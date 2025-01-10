Телеведуча опублікувала серію фото, де показала свій грудень та січень. Вона зібрала у дописі роботу, побут і творчі процеси, передає 24 Канал з посиланням на її сторінку.
До слова Чекали 2 години: дружина Решетника пояснила, чому її не пропустили на польському кордоні
У грудні Маша Єфросиніна підбила підсумки року, особливо щодо роботи благодійного фонду. Провела важливі заходи та відвідувала події. А вже на свята провела час з сім'єю – додому приїхав і чоловік-військовий, і донька Нана.
Дочекалися нашого тата у відпустку на свята! Приїхала на канікули Наночка. Нарядили ялинку! Приймали гостей. І мали лише чотири дні на Буковель. Там розслабилися та захворіли... Класика! Але все одно я була щаслива – просто дихала своїми дітьми та чоловіком, адже вся моя родина на жаль збирається разом всього кілька разів на рік,
– поділилась ведуча.
Як Маша Єфросиніна провела свята / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв закріплений за київським підрозділом. Він є замісником командира роти з озброєння. Старша донька подружжя живе за кордоном – вона навчається на політолога в Амстердамі.
Де відпочивають зірки взимку
- Христина Решетник разом з трьома синами відправилась на відпочинок у Домініканську республіку, хоч без інцидентів поїздка не обійшлась.
- Надя Дорофєєва та Міша Кацурін провели відпустку в Карпатах. Вони оселилися на кілька днів у будиночку в горах.
- Блогерка Саша Бо полетіла на острови. Вона відпочиває на Мальдівах з трьома дітьми.