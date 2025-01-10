Телеведуча опублікувала серію фото, де показала свій грудень та січень. Вона зібрала у дописі роботу, побут і творчі процеси, передає 24 Канал з посиланням на її сторінку.

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У грудні Маша Єфросиніна підбила підсумки року, особливо щодо роботи благодійного фонду. Провела важливі заходи та відвідувала події. А вже на свята провела час з сім'єю – додому приїхав і чоловік-військовий, і донька Нана.

Дочекалися нашого тата у відпустку на свята! Приїхала на канікули Наночка. Нарядили ялинку! Приймали гостей. І мали лише чотири дні на Буковель. Там розслабилися та захворіли... Класика! Але все одно я була щаслива – просто дихала своїми дітьми та чоловіком, адже вся моя родина на жаль збирається разом всього кілька разів на рік,

– поділилась ведуча.

Як Маша Єфросиніна провела свята / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв закріплений за київським підрозділом. Він є замісником командира роти з озброєння. Старша донька подружжя живе за кордоном – вона навчається на політолога в Амстердамі.

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