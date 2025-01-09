Христина Решетник розповіла в інстаграм-сторіз, що саме сталося на польському кордоні, передає 24 Канал. Виявилося, що змінилися правила купівлі міжнародного автострахування "Зелена картка".

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Дружина шоумена пояснила, що з січня 2025 року страховий сертифікат для виїзду на власному авто починає діяти не раніше наступного дня після оформлення договору. Раніше вона про це не знала.

Під'їхала до кордону, українці пропустили дуже швидко, а поляки відкривають документи й кажуть: "Вибачайте, назад, розвертаєтесь". Я кажу, що в мене троє дітей. Вони ж кажуть розвертатися, повертатися знову на український кордон, чекати дві години й тоді повертатися назад,

– поділилась Христина Решетник.

Дружина Григорія Решетника повернулась до українського кордону та почекала до моменту, коли настав новий день і почала діяти її "Зелена карта".

"Вважаю, що правила є правила. Усе абсолютно правильно. Просто хочу застерегти вас, що зараз діють нові правила купівлі "Зеленої картки". Її треба оформлювати заздалегідь, мінімум за день, щоб у вас вона почала діяти правильно", – зауважила Христина Решетник.

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Де відпочиває дружина Решетника

Христина Решетник разом з трьома синами відправилась на відпочинок за кордон. Її зимова відпустка мине на Домініканських островах.