Однією з них було те, що жінка з дітьми застрягла на польському кордоні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Христини Решетник.

Цікаво Де сьогодні живе учасник 2 сезону "Х-Фактора" Роман Веремейчик, який покинув Україну

Так, дружина телеведучого разом з трьома синами Іваном, Дмитром та Сашком відправились у відпустку, для того, щоб діти "хоч трохи побули в спокої". Дорога для родини була дуже непростою.

Без пригод не обійшлося. Розвернули на кордоні... Довелось повертатись назад в Україну,

– поділилася дружина шоумена.

Причини інциденту вона поки не розголошує, але пообіцяла поділитися деталями пізніше, щоб застерегти інших від подібної ситуації.

Через затримку на кордоні замість запланованих 16 годин подорож до аеропорту розтягнулася майже на добу. Загалом родині довелося подолати близько 1000 кілометрів автомобілем.

А раніше 20 хвилин і вилітаєш з Борисполя... Уже навіть забулось, що таке було. Але попри втому діти все одно щасливі,

– зазначила блогерка.

Христина Решетник відправилась у відпустку з трьома дітьми / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Вже в аеропорту Катовіце виникли нові проблеми – рейс перенесли.

Сюрпризи не закінчуються,

– зазначила інфлюенсерка.

Христина Решетник розповіла про проблеми в аеропорту: дивіться відео онлайн

Зауважимо, про подальший розвиток подій на момент написання матеріалу було невідомо, оскільки остання інстаграм-сторіс Христини була понад 12 годин тому.