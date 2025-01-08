Блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про свій зимовий відпочинок. Днями вона полетіла на Мальдіви, чим поділилась в інстаграм-сторіз, передає 24 Канал.

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Саша Бо розповіла, що поїздка до Варшави була суперкомфортною. У них було все необхідне в дорозі. Після ночі в готелі вони готувалися до вильоту до Стамбулу.

Вночі Саша з дітьми прибули до Туреччини – і вже з цього моменту подорож набула неприємних барв. Рейс перенесли на 4 години, до того ж переліт був дуже некомфортним.

Це був найгірший переліт у моєму житті. Місця для ніг нема. 8 годин польоту я не спала, а сиділа на підлозі, щоб Віруся виспалась на двох кріслах. Бо надувний дитячий матрацик для перельотів мені не дозволили надути. Розчарували. Добре, що хлопці одразу заснули і спали майже весь політ,

– розповіла блогерка.

Після цього Сашу з дітьми чекав внутрішній переліт до найближчого готелю острова. А згодом поїздка на катері. Так у дорозі блогерка провела близько три доби.

"Чи повторю я знову таку далеку подорож з дітьми? Точно ні. На Мальдіви треба летіти робити дітей, а не бавити", – підсумувала блогерка та показала перші кадри з відпочинку.

Саша Бо про переліт та відпочинок на Мальдівах / Фото з інстаграм-сторіз

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