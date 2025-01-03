Альона Омаргалієва опублікувала нові сімейні фото на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Ймовірно, Тамерлан мав нагоду приїхати з фронту на свята та зустріти Новий рік з сім'єю.
До слова Монатік показав, як проводить час з новонародженим сином: рідкісні кадри
Зіркове подружжя разом з сином проводить час на відпочинку у Карпатах. Альона показала усміхнене фото, як обіймає чоловіка.
Всіх благ, переможного миру нам,
– підписала фото Альона Омаргалієва.
Друзі та шанувальники засипають пару компліментами та вітають зі святами. Теплими словами поділилися й зіркові колеги – Решетники та MamaRika.
- "Зі святами вас, дорогі наші";
- "Вітаємо";
- "Красиві такі";
- "Найкращі! За вас обох. Миру нам, миру усім";
- "Щастя вам. Хай у 2025 всі ваші плани виконаються зі 100% результатом";
- "Які чудові. Щастя вам в усіх його проявах".
Чому ходили чутки про розлучення пари
Раніше у мережі з'явилися плітки, нібито Альона Омаргалієва й Тамерлан розлучаються. Парі справді не вдається бачитися часто, адже співачка багато працює над музичною кар'єрою, тоді як Тамерлан працює з БпЛА на фронті.
За словами самої артистки, її шляхи з чоловіком розійшлись. Однак це не стало на заваді почуттям та коханню. Вони бачаться, коли така можливість з'являється.