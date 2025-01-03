Альона Омаргалієва опублікувала нові сімейні фото на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Ймовірно, Тамерлан мав нагоду приїхати з фронту на свята та зустріти Новий рік з сім'єю.

До слова Монатік показав, як проводить час з новонародженим сином: рідкісні кадри

Зіркове подружжя разом з сином проводить час на відпочинку у Карпатах. Альона показала усміхнене фото, як обіймає чоловіка.

Всіх благ, переможного миру нам,

– підписала фото Альона Омаргалієва.

Друзі та шанувальники засипають пару компліментами та вітають зі святами. Теплими словами поділилися й зіркові колеги – Решетники та MamaRika.

"Зі святами вас, дорогі наші";

"Вітаємо";

"Красиві такі";

"Найкращі! За вас обох. Миру нам, миру усім";

"Щастя вам. Хай у 2025 всі ваші плани виконаються зі 100% результатом";

"Які чудові. Щастя вам в усіх його проявах".

Чому ходили чутки про розлучення пари

Раніше у мережі з'явилися плітки, нібито Альона Омаргалієва й Тамерлан розлучаються. Парі справді не вдається бачитися часто, адже співачка багато працює над музичною кар'єрою, тоді як Тамерлан працює з БпЛА на фронті.

За словами самої артистки, її шляхи з чоловіком розійшлись. Однак це не стало на заваді почуттям та коханню. Вони бачаться, коли така можливість з'являється.