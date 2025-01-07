Надя Дорофєєва зустріла Новий рік на корпоративі, а після цього відправилась у відпустку. Цим вона поділилась на особистій сторінці, пише 24 Канал.

До слова Дорофєєва показала, який мала вигляд 25 років тому і розповіла про одну фотосесію: "Був скандал"

Співачка розповіла, що разом з чоловіком Мішею Кацуріним зняла будиночок на горі в лісі. До нього треба було добиратися пішки.

Перше що ми зробили – відклали телефони на 3 дні. Це фантастичний досвід – скажу одразу, адже все стало набагато яскравіше відчуватись і проживатись. Розмови, повітря, сонце, сніг, їжа, думки. Прекрасно. Зрозуміла, що буду тепер так починати кожну відпуску, щоб сповільнитись і прийти до нормального темпу,

– поділилась враженнями Надя Дорофєєва.

Тепер артистка повертатиметься до творчості. На неї чекає 3 дні музичних сесій.

Як минув відпочинок Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

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