Як наслідок, через це навіть виник скандал. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Наді Дорофєєвої.

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Так, у 9 років майбутній співачці батьки оплатили професійну фотосесію.

Ця зйомка коштувала моїй сім'ї 2500 грн – на той момент космічна сума. І як виявилось згодом, ми попали на шахраїв, які з дуже багатьох сімей виманювали гроші, вдаючи, що вони якась там агенція, яка потім допомагає в модельній та артистичній кар'єрі. Був цілий скандал потім по телеку, і їх закрили. У нас залишилось 10 класних фото, спогад про поїздку в Київ і розуміння, що кожен крок, навіть невдалий, – важливий,

– зазначила Надія.

На світлині вона позувала у ніжно-рожевій кофтинці. Дівчинці зробили локони на плойку-гофре та навіть легкий макіяж очей та губ.

Зауважимо, 11 грудня у столиці відбулась церемонія вручення української музичної премії Megogo Music Awards 2024. Надя Дорофєєвої здобула титул найкращої поп-артистки року. Під своїм дитячим фото виконавиця подякувала за цю відзнаку та наголосила, що для неї це дуже приємно та цінно.