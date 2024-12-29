Вперше за довгий час Єфросиніна розповіла, де навчається донька та навіть назвала її спеціальність. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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З'ясувалося, що до початку великої війни Росії з Україною Нана стала студенткою університету в Амстердамі. У січні 2022 року вона отримала підтвердження про вступ.

Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам,

– розповіла Марія Єфросиніна.

Донька телеведучої навчається на політолога, оскільки завжди цікавилася перебудовою світу.

Нана – одна з найкращих моїх співбесідниць, з нею дуже класно. Ми зараз щовечора чаюємо, розмовляємо. Бачимося, на жаль, не так часто, канікули в неї бувають лише кілька разів на рік. От зараз якраз один із таких щасливих періодів,

– додала знаменитість.

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Зауважимо, також телеведуча з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим виховує 10-річного сина Олександра.