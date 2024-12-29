Григорій Решетник присвятив допис дівчині. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.

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Григорій Решетник переконаний, що Інна абсолютно відповідає статусу переможниці 13 сезону найромантичнішого реаліті країни.

Вона дійсно людина, якій болить за Україну, дівчина, яка допомагає, аби наблизити не лише свою, а й нашу спільну перемогу! Повірте, я в цьому переконався безліч разів впродовж сезону. Тому ще раз вітаю нашу пару та всю країну, а мрію про одне, аби вони були щасливими,

– зазначив шоумен.

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Зауважимо, Інна відреагувала на допис Григорія Решетника.

Дякую за підтримку впродовж проєкту та ще більше дякую за підтримку після закінчення. Найкращий ведучий і мега крута людина,

– написала переможниці "Холостяк 13".



Інна Бєлєнь відреагувала на допис Григорія Решетника про неї / Скриншот з інстаграму

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